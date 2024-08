Palacios-Inter affare vicino alla sua conclusione | le cifre e una clausola – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Tomasè a un passo dal vestire la maglia dell’in questa sessione estiva di calciomercato. La trattativa si sta sbloccando grazie all’inserimento di unanel contratto tra argentini e nerazzurri. LA SITUAZIONE – Tomase l’stanno per dirsi definitivamente sì. Il calciatore argentino è prossimo a diventare un nuovo calciatore dei nerazzurri per circa 5 milioni di euro. La trattativa, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, si sta sbloccando grazieprevisione di unatale da prevedere una percentuale sulla rivendita a favore del Talleres. Agli argentini dovrebbe andare il 10% in caso di futura cessione del classe 2003 da parte dei nerazzurri.