Palacios all’Inter c’è la svolta | dirigenti argentini oggi attesi in Italia!

(Di martedì 20 agosto 2024) Tomase l’Inter presto si diranno definitivamente sì. Idell’Independiente Rivadavia sonoinper chiudere. PROGRAMMA – Arriva laper Tomas. Il difensore mancino classe 2003 si avvicina, tant’è chedell’Independiente Rivadavia, tra cui il direttore sportivo Sebastian Peratta,arriveranno incon l’obiettivo di chiudere il trasferimento del ragazzo a Milano. La società di Mendoza, scrive Cesar Luis Merlo, ha raggiunto un accordo col Talleres per acquistarlo, nonostante il prestito finisca a dicembre. La valutazione che ne fa il club è di 7-8 milioni di euro. A dieci giorni esatti dalla conclusione del calciomercato, dunque, l’Inter sta per chiudere per il nuovo braccetto di sinistra, che nella testa di Simone Inzaghi e dirigenza dovrà fare da vice Alessandro Bastoni.