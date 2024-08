MotoGP | Jorge Martin | detronizzato ma in scia del leader

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 agosto 2024) Sorpassi, controsorpassi e tante emozioni sui vari asfalti che stanno decidendo questo Motomondiale 2024 della. Dopo aver assistito al bellissimo weekend andato in scena al Red Bull Ring (Austria), la classifica piloti ha conosciuto il nuovodelle operazione: è Francesco Bagnaia, campione in carica di Ducati della classe regina delle due ruote, che vincendo in terra austriaca ha scavalcato, nuovamente,di Pramac Racing nella graduatoria iridata. Un gran peccato per il promesso sposo di Aprilia, arrivato dadei giochi e adesso a meno cinque dal primato del grande rivale. Una distanza minima, certamente, che l’iberico tenterà di cancellare immediatamente nel prossimo round.