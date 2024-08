Minifestival per far rivivere Lido Tre Archi | si parte con Giobbe Covatta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Fermo, 20 agosto 2024 – Finalmente la pioggia, dopo tanto caldo, e atreè pieno di turisti, di famiglie, quasi tutti coi cani, a fare colazione allo chalet Tabu. È qui che gli assessori Mauro Torresi e Micol Lanzidei scelgono di presentare la terza edizione dell’Arco festival, il mini festival pensato proprio per la costa più a nord della città, con ospiti eccellenti, per convincere i fermani a passare qui il loro tempo, per due sere di fine estate. Appuntamento questa sera con il comicoe domani con Dj Jad, l’altra metà degli Articolo 31 con J-Ax. “Torniamo in una zona che va valorizzata – spiega il vice sindaco Torresi – siamo convinti che serva solo passare del tempo qui per capire che è un bel posto e vivibile.