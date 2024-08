Manicure russa come si fa e perché è diventata virale su TikTok

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Lanon è una novità degli ultimi periodi, anche se di recente la tecnica èpopolare soprattutto tramite post, video e condivisioni sui social. L’hanno sperimentata personaggi famosiZendaya, Hailey Bieber e le sorelle Kardashian e ne hanno parlato anche influencer famoseAlix Earle, che ha dichiarato di esserne una fan in un'intervista sulla rivista ‘Allure’: “La mia nail artist mi ha garantito che le unghie sarebbero durate un mese. Sono passate tre settimane in più e sono ancora impeccabili. Non ho mai avuto unacosì resistente”. Su, la discussione sullaè divisiva: c'è chi giura che sia un metodo molto innovativo e chi mette in guardia per i potenziali rischi.