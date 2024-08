LIVE Sinner-Tiafoe 7-6 5-1 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | doppio break dell’azzurro nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-1 Altra bordata, altro game a zero! 40-0 Ace (12°)! 30-0 Sul nastro la difesa di rovescio dell’USA. 15-0 Non risponde di dritto. 4-1 Con un mostruoso dritto lungolinea, si prende secondoe (verosimilmente) titolo! 40-A SI! Sulla riga la risposta carica di dritto di. Pallanumero 3! 40-40 Orrenda demi-volèe di. Su Jannik, si può chiudere qui! A-40 Non trova la risposta. 40-40 Altra risposta di rovescio nei piedi! A-40 Servizio dritto e volèe alta. 40-40 Risposta nei piedi e punto diretto! A-40 Clamoroso dritto balisticamente parlando di. Un inside out con la palla quasi sopra la testa. Un colpo quasi da badminton. 40-40 Fuori il rovescio di. Peccato. Si poteva chiudere la pratica. 40-A Mette larga una comoda volèe di rovescio l’americano. Segnali di resa.