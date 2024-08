La voce di mia figlia Shannen Doherty continuerà a vivere mi occuperò del suo podcast | il progetto della mamma dell’attrice morta per cancro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Qual è il miglior modo per tenere alta l’attenzione e il ricordo sulla propriadi? Portare avanti ciò che aveva iniziato. Ed è esattamente quello che farà Rosa, madreun mese fa, il 13 luglio scorso, a soli 53 anni a causa di un. La starserie tv “Beverly Hills 90210”a “”, grazie all’impegno di Rose che ha promesso ai fan: “Farò del mio meglio nel‘Let’s be clearp’ per portare avanti ciò che lei voleva fare. Naturalmente io non sono lei, non potrei mai esserlo, non parlo bene come faceva lei ma sono qui per tutti voi”. Ildelera stato fortemente voluto dall’attrice scomparsa, specie dopo aver scoperto di essere malata. Un angolo in cui condivideva con i fan i vari momentisua vita tra ricordi e quotidianità.