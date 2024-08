La Juve batte il Como Briatore | Buon esordio ma… – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 20 agosto 2024) Lantus inizia il campionato con una vittoria convincente sulper 3-0. Flavioinai nostri microfoni sulla prestazione dei bianconeri Lantus parte forte in questa stagione. Nella prima ufficiale di Thiago Motta sulla panchina bianconera la Vecchia Signora vince 3-0 contro ile lancia un segnale molto chiaro alle avversarie. Dopo una seconda parte della scorsa annata complicata, Danilo e compagni in questo campionato proveranno a rendere complicata la vita alle dirette rivali per lo Scudetto e sicuramente l’inizio è positivo.ntus (Lapresse) – cityrumors.itUn tris ai lariani che porta la firma dell’esordiente Mbangula (preferito dal 1? a Douglas Luiz), di Weah e di Cambiaso. Ottime le prestazioni anche di Thuram e di Vlahovic, che a referto ha due pali e un gol annullato per fuorigioco.