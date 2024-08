Jannik Sinner positivo a un controllo antidoping a causa di un farmaco ma innocente | sarà regolarmente in campo agli Us Open

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 20 agosto 2024)a un, maè risultatoa un: nelle sue urine, infatti, sono state rilevate in quantità infinitesimale, inferiore a un miliardesimo di grammo, tracce di Clostebol, una sostanza proibita. Il tennista italiano, fresco vincitore del master 1000 di Cincinnati nonché numero 1 al mondo della classifica Atp, èe giocheràgli Usal via il 26 agosto a New York. L’International Tennis Integrity Agency, infatti, ha appurato che l’assunzione, emersa dopo uneseguito al torneo di Indian Wells, è stata involontaria motivo per cuiè stato scagionato. Il suo fisioterapista, infatti, aveva assunto Clostebol per curarsi un dito ferito e la sostanza proibita è entrata in contatto attraverso una lesione della pelle dell’atleta durante un massaggio.