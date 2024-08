Inter andamento dei prestiti | fratelli Esposito subito protagonisti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Molti giocatori di proprietà dell’sonodinei principali campionati europei. Sebastianoè il migliore in campo in Empoli-Monza. Il fratello Francesco Pio fa ancora meglio in Pisa-Spezia. RIEPILOGO– La nuova stagione è ufficialmente iniziata, e ci sono diversi giocatori dell’in prestito in altre realtà. Giocatori da monitorare, in vista del rientro alla base tra (meno di) un anno. Uno dei profili piùessanti è quello di Sebastiano, nuovo attaccante dell’Empoli. Il talento classe 2002 partetitolare contro il Monza, e risulta uno dei migliori della partita (nonostante lo 0-0 finale). Ancora meglio fa il fratello Francesco Pio, rimasto allo Spezia dopo la buona prima stagione da pro (3 gol lo scorso anno). Contro il Pisa di Filippo Inzaghi, l’attaccante classe 2005 segna il gol del momentaneo vantaggio.