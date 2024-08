In campo stasera alle 20 30 Luci accese al Mapei Bigica vuole fare il bis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Ci siamo. AlStadium, fischio d’inizio ore 20.30 (diretta tv su Sportitalia, se si chiude in parità si va direttamente ai rigori) è di scena la Supercoppa Primavera. Di fronte, l’uno all’altra, il Sassuolo di Emiliano, campione d’Italia in carica, e la Fiorentina di Daniele Galloppa che la stagione scorsa ha conquistato la Coppa Italia Primavera battendo in finale la Roma. Per una Viola chedefinisce ’più abituata di noi a questo genere di partite’ c’è un Sassuolo pronto a "chiudere il cerchio, mettendo in bacheca un ulteriore trofeo che premierebbe il lavoro di una società che sul settore giovanile ha fatto e sta facendo un grande lavoro".