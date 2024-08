Il ristorante Mistral | un viaggio sensoriale nel magico lago di Bellagio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Nel cuore di, la perla deldi Como, il Grand Hotel Villa Serbelloni, è un cinque stelle lusso, simbolo di eleganza senza tempo. Da aprile a novembre, questa maestosa dimora accoglie gli ospiti in un'oasi di pace e raffinatezza, dove i fasti del passato rivivono nei saloni affrescati e nei giardini rigogliosi. Al suo interno si trova il prestigioso, diretto dall'Executive Chef Ettore Bocchia. Descriverlo è come raccontare una sinfonia orchestrata con maestria, dove ogni nota, ovvero ogni piatto, risuona con perfezione assoluta. Qui è possibile vivere un'esperienza unica, immersi in un ambiente esclusivo circondati da uno degli scenari più incantevoli al mondo.