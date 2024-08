I grandi del jazz fanno tappa nel chiostro per i 35 anni del Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Un appuntamento fisso, ormai per Sarteano, che porta in scena, tra le vie del paese, il&Blue, giunto quest’anno alla sua 35esima edizione. Location d’eccezione è ildella Chiesa di San Francesco che ospita sei spettacoli serali, da domani e fino a domenica. Non ci si ferma certo qui, però. Tanti luoghi del paese ospiteranno, in forma itinerante, molte altre esibizioni. Il direttore artistico di&Bluesè Mirco Rubegni ed è organizzato dalla Nuova Accademia degli Arrischianti. Tra i nomi che si esibiranno domani ci sono Cecilia Brunori, Matteo Stefanelli e Chiara Riondino. Maria Pia de Vito, invece, sarà giovedì con un omaggio a Elvis Costello e Kate Bush.