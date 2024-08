Giuliacci smonta i teoremi sul clima tropicale | cosa succede davvero

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) Il meteo è sempre più un enigma con interminabili ondate di caldo intenso intervallate da temporali e nubifragi che si abbattono violentissimi. Ilin Italia si sta tropicalizzando? L'ipotesi serpeggia sul web e sui social, a dare una risposta all'interrogativo è il colonnello Marioche chiarisce un fattore fondamentale: "Il, tipico dei Tropici e delle zone vicino all'equatore, in realtà è undove per sei mesi piove a causa dei Monsoni, e per sei mesi c'è siccità. In Italia risulta che sia così?", domanda il meteorologo in un video postato dal canale Meteo. La risposta ovviamente è no. Ma allorastando? "Ilitaliano si sta estremizzando - spiega l'esperto - ossia i fenomeni del tempo stanno diventando tutto più violenti".