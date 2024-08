Ex segretaria nazista condannata per la morte di 10 500 persone | respinto il ricorso della 99enne

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Berlino, 20 agosto 2024 – La giustizia tedesca non si ferma nemmeno davanti all’età. La Corte federale hal’appello di una donna di 99 anni, Irmgard Furchner, confermando la condanna a due anni di reclusione (con sospensionepena) per essere stata complice di oltre 10.500 omicidi in un campo di concentramento. Durante la seconda guerra mondiale, la donna era ladel comandante delle SS del campo di concentramentodi Stutthof, in Polonia. Al momento dei fatti, aveva fra i 18 e i 19 anni. La condanna: complice di 10.500 omicidi Accusata di aver fatto parte dell'apparato che gestiva il campo di concentramento vicino alla città polacca di Danzica, nel dicembre 2022 Irmgard Furchner era stata giudicata colpevole dal tribunale tedesco di Itzeho, che si trova nella Germania settentrionale, per essere stata complice dell’omicidio di 10.