Dalla copertina dello Spiegel al tentato furto d’auto a Giambruno | ecco gli indizi che per il Giornale dimostrano il complotto anti-Meloni

(Di martedì 20 agosto 2024) “Il dossier letale”, “ilstrisciante“, la “ricerca dell’affare sporco”. Dopo il sasso nello stagno lanciato dal direttore Alessandro Sallusti, Ilprosegue la campagna volta a dimostrare l’esistenza di un presunto piano segreto di politica, stampa e magistratura per abbattere il governo per via giudiziaria. Il problema è che la tesi è al limite del fantasy: a quanto risulta pubblicamente, non esistono fascicoli aperti da nessuna parte in Italia né a carico della sorella della premier Arianna, indicata da Sallusti come bersaglio del, né di alcun attuale esponente del governo, fatta eccezione per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, imputata a Milano per falso in bilancio e truffa ai danniStato, e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, a processo a Roma per rivelazione di segreto.