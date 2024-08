Corsico capriolo a spasso per la città da giorni | mobilitazione per salvarlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 - Ilsi aggira nella zona da domenica scorsa. Era stato recuperato ma poi è stato liberato in una zona non idonea. Ora, proprio a causa della vegetazione, le attività di avvistamento e recupero non sono semplici: l’esemplare, evidentemente spaventato, cerca un riparo tra le piante, rendendo difficoltosa l’individuazione. La Polizia Locale diè intervenuta con diversi sopralluoghi per cercare di avvistarlo e, in parallelo, ha allertato gli enti che si occupano di recupero degli animali in difficoltà, i Vigili del Fuoco e il Nucleo specializzato diMetropolitana.