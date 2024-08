CM Punk | Vedere Roxanne Perez confrontarsi con Stephanie Vaquer e Giulia sarà esplosivo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 20 agosto 2024) La WWE ha alcune stelle promettenti in attesa di fare il loro debutto. La divisione femminile della NXT è destinata a ricevere un significativo upgrade con l’aggiunta di, Delta e. CMha recentemente condiviso la sua aspettativa per un confronto trae due di questi talenti internazionali,, che stanno per unirsi alla WWE. CMè un forte sostenitore di, attuale campionessa femminile di NXT. Ha espresso apertamente la sua ammirazione per le abilità diha menzionato in passato di essere cresciuta come fan di CMe che sua moglie, AJ Lee, è stata una delle sue più grandi ispirazioni nel wrestling.