Cicloturista rischia la vita Cade dalla bicicletta | grave pellegrino tedesco

(Di martedì 20 agosto 2024) È un, 69enne di nazionalità tedesca, ilrimastomente ferito nell’incidente stradale successo verso le 11 di ieri alla rotatoria del Bennet a San Martino Siccomario.Germania, nel suo lungo viaggio estivo in sella a una mountain bike con pedalata assistita, per visitare mete religiose nel Nord Italia, era già stato in Lomellina e pare che fosse diretto a Pavia, forse alla tomba di Sant’Agostino nella basilica di San Pietro in ciel d’oro, ma è finito invece in gravi condizioni nella Rianimazione del Policlinico San Matteo.