Cercasi un esterno destro Il Modena resta in attesa

(Di martedì 20 agosto 2024) Si potrebbe discutere a lungo (rischiando, per altro, di non riuscire a trovare nemmeno un punto d’incontro) su quanto sia giusto o meno, corretto o no, utile o inutile, rinunciare ai giocatori ritenuti fuori dal progetto e dunque sul mercato, anche se in realtà se ne avrebbe bisogno anche solo numericamente. Ilsi è presentato a Bolzano con due punte di ruolo, Abiuso e Gliozzi, tanto per intenderci. Pochine. Lasciando in città, ovviamente, Pedro Mendes e Defrel per motivi fisici ma, soprattutto, Strizzolo. E tralasciando Tremolada, Di Stefano e Giovannini che non si sono visti neppure nell’ultimo mese, mentre Strizzolo la preparazione l’aveva fatta e un contributo, in caso di bisogno, l’avrebbe potuto garantire.