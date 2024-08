Cercasi idraulici falegnami elettricisti e artigiani vari | le province in cui mancano di più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 20 agosto 2024) Tra le tante figure che si faticano a trovare nel Belpaese ci sono loro: gli. Figure storiche del nostro tessuto economico e sociale che stanno lentamente scomparendo. E le previsioni per il futuro non sono rosee. A dirlo è l’ultima elaborazione della Cgia di Mestre su dati Inps e Infocamere/Movimprese. Vediamo cosa dicono i dati e quali sono lee le regioni che più risentono di questa contrazione, e dunque, per converso, quelle in cui la richiesta di questi lavoratori è e sarà sempre più alta nei prossimi anni. Qualiin Italia Diminuiscono a macchia d’olio gli. Un trend osservabile ormai da anni, in particolare negli ultimi undici, che non accenna a fermarsi. E dire che non è certo la retribuzione a causare questo gap, visto che mediamente glinon guadagnano meno di altre figure.