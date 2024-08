Botte al carabiniere nella lite tra vicini di casa scatta l’obbligo di firma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Sarzana, 20 agosto 2024 – Per tre giorni la settimana dovrà presentarsi in caserma a Sarzana per lain attesa dell’udienza che è stata fissata il 23 settembre. Per il cinquantenne romeno, che l’altra sera ha colpito unintervenuto per sedare un litigio tradi, è arrivata la convalida dell’arrestodirettissima che si è tenuta ieri in Tribunale a Spezia. L’arresto è stato eseguito dai militari della compagnia di Sarzana. Il giudice Selene Ruberto, pubblico ministero Francesca Pisani, oltre a convalidare l’operato dei militari dell’Arma ha dispostodiin caserma per tre giorni la settimana. Tenendo conto delle esigenze lavorative dell’uomo il rituale verrà concordato con i militari. L’uomo sabato sera ha avuto una furiosacon una vicina dinel quartiere di Mari