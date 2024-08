ATP Wiston-Salem Luciano Darderi si arrende in due set a David Goffin al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Brutta prova perneldell’ATP250 di Winston-. Ci si chiedeva quale versione ci sarebbe stata sul cemento americano, dopo l’uscita di scena da Cincinnati per ritiro nel derby “polemico” contro Flavio Cobolli. Ebbene, è stata una prova decisamente fallosa per il n.38 del ranking, sconfitto dall’ex top-10sul punteggio di 6-2 6-4. Il belga, quindi, giocherà nei quarti di finale contro il francese Arthur Rinderknech, a segno contro l’australiano Chris O’Connell. Nel primo setcerca di mettere intensità e, spingendo con il suo dritto, si crea una palla break nelgame.cancella tutto con il servizio e da quel momento sale di colpi. La risposta di rovescio fa la differenza nel quinto gioco e il break in favore del n.90 del mondo arriva puntuale.