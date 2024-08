ATP Winston-Salem David Goffin e Dominic Stricker prossimi avversari di Darderi e di Sonego

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) Giornata piuttosto intensa quella che c’è stata sul cemento del torneo ATP250 di. La pioggia delle ore precedenti ha reso il programma di incontri particolarmente ricco e vale la pena andare ad analizzare cosa sia accaduto. In primis, si conoscono i nomi deidi Lucianoe di Lorenzonel secondo turno. Si tratta die di. Il belga (n.90 del mondo) si è imposto per 7-5 4-6 6-3 contro lo spagnolo Jaume Munar (n.82 del ranking). Una vittoria non semplice per l’ex top-10 che quindi affronterànel secondo round. Più agevole il successo dello svizzero(n.182 del ranking): il mancino elvetico ha regolato con lo score di 7-5 6-2 l’argentino Federico Coria (n.78 del mondo) e sarà quindi il prossimo rivale di. Da segnalare poi la vittoria dell’iberico Pablo Carreno Busta.