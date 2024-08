Uomini e Donne Gemma torna o no? La proposta di Maria | Nuovo ruolo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024) Grandi cambiamenti a, un vero e proprio stravolgimento perGalgani che potrebbere con un. I rumors sul ritorno o meno diGalgani si fanno sempre più insistenti, dopotutto manca veramente poco al ritorno disul piccolo schermo. Il dating show inizierà le riprese a fine agosto, probabilmente il giorno 28, per poire effettivamente in programma dal 9 settembre. È chiaro che ci sarà un cambiamento generale.Galgani: la svolta (cityrumors.it) Foto Witty TvL’anno che si è concluso ha spinto a numerose valutazioni, anche in base all’andamento delle storie dei partecipanti e, più in generale, dei commenti dei fan che seguono da anni il programma.è uno dei più longevi e di successo del panorama italiano.