Una canzone per dire no | Dopo di voi tornerà il verde

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il Bosco del quartiere Ospizio è sicuramente uno dei temi caldi di questa estate reggiana, come testimonia la raccolta firme di diversi gruppi ecologisti in piazza Fontanesi al sabato mattina per chiedere di rivedere il progetto esistente di cementificazione. Sul gruppo Facebook di ReggioemiliaRipuliamoci, è comparso anche un video di unacon testo interamente in dialetto: e come solo il nostro dialetto sa essere al tempo stesso pungente,tto e sarcastico nei concetti, laè stata molto apprezzata dalle persone che stanno sostenendo questa causa. Il titolo del pezzo è "I êlber dal ricòver" ovvero gli alberi del ricovero, giocando sulla sinonimia con la parola ospizio e con la non lontanisisma presenza della casa di riposo cittadina.