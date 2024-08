TikTok e disturbi alimentari bastano meno di 10 minuti al giorno per aumentare il rischio e danneggiare la percezione del proprio corpo | il nuovo studio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) 10, o anche, di contenuti sbagliati supossono avere gravi conseguenze sulladelildi sviluppare. È l’inquietante risultato di unocondotto da un team di ricercatori guidati dalla Charles Sturt University in Australia e pubblicato sulla prestigiosa rivista PLOS ONE. “Il nostro– spiegano gli autori – ha dimostrato chedi 10di esposizione a contenuti pro-anoressia impliciti ed espliciti suhanno avuto conseguenze negative immediate sullarea e sull’interiorizzazione degli ideali di apparenza, suggerendo che un danno psicologico può verificarsi per le giovani utenti dianche quando non vengono ricercati contenuti pro-anoressia espliciti e quando l’uso diè di breve durata”.