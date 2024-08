Tentato omicidio a Manduria arrestato un uomo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato haun 40enne originario diperché ritenuto presunto responsabile dei reati die porto di armi od oggetti atti ad offendere. ?Lo scorso fine settimana, i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato disono intervenuti a seguito della segnalazione di un accoltellamento in Piazza Garibaldi. ?Sul posto la vittima, un 42enne di, che presentava evidenti ferite da arma da taglio al ventre, ha riferito ai poliziotti di essere stato accoltellato poco prima da una persona a lui nota. ? ?L’è stato soccorso e trasportato da personale del 118 presso il locale Pronto Soccorso in codice rosso. ?La presunta vittima, dopo aver dato poche preliminari informazioni, non ha voluto fornire indicazioni ulteriori circa l’aggressione subita.