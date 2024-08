Spiagge con vista grattacielo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sentirsi al mare senza allontanarsi dalla città? Si può. Sono sempre più in voga i lidi metropolitani per i residenti, ma specialmente per chi vuole fare un tuffo ristoratore mentre è in vacanza. Luoghi diventati di tendenza in cui si tengono eventi culturali e concerti. Mete dell’immaginario turistico, al pari di monumenti e musei. Ecco dove sono i migliori. A New York capita di andare in ufficio con il telo mare e le creme solari per un paio d’ore sulla sdraio. Tra i grattacieli di Manhattan è una piccola, irresistibile tentazione concedersi una pausa in spiaggia, a rilassarsi e abbronzarsi prima di tornare al lavoro. Basta prendere la metrò, e quando esci, con un minimo di fantasia, ti sembra di essere sulla French Riviera. L’indirizzo è Gansevoort Peninsula, la prima spiaggia pubblica di Manhattan, con 1.200 tonnellate di sabbia.