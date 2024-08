Sabaudia fino a tre amici a quattro zampe per corsa sui mezzi pubblici

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Novità per gli amanti degli animali a. I cani di piccola e media taglia potranno viaggiare suidella Città, con un aumento del numero massimo consentito perda uno a tre. La decisione, annunciata dal sindaco Alberto Mosca, è stata presa anche per facilitare l’accesso alla Bau Beach, la spiaggia attrezzata per cani, senza l’obbligo di utilizzare l’auto. Glia 4ammessi suidovranno essere muniti di guinzaglio e museruola, garantendo così la sicurezza di tutti i passeggeri. L’iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco, è il risultato di ascolto delle aspettative dei cittadini e si è concretizzata dopo che Mosca ha inviato una lettera alla ditta Bianchi che gestisce, con grande disponibilità, il trasporto urbano di