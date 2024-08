Rugby com’è cambiata la Benetton Treviso | i nuovi arrivi e le cessioni verso la stagione 2024-2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Mancano esattamente un mese e un giorno alla nuovadell’UnitedChampionship e lasi sta preparando per provare a migliorarsi ancora, dopo i quarti di finale conquistati l’anno scorso. E per farlo Marco Bortolami, confermato sulla panchina dei veneti, si affida al nocciolo duro degli ultimi anni, con alcuni importanti innesti. E alcuni addii. Partiamo proprio da chi non ci sarà più. Sono 12 i giocatori che hanno lasciato laal termine della scorsa. Chi per limiti di età, chi per provare altre sfide e chi, invece, perché non ha trovato gli spazi che sperava per emergere. A dire addio sono stati, dunque, Giacomo Da Re, Dewaldt Duvenage, Sam Hidalgo-Clyne, Edoardo Padovani, Joaquin Riera, Marcus Watson, Marco Lazzaroni, Gianmarco Lucchesi, Giacomo Nicotera, Giovanni Pettinelli, Henry Time-Stowers e Federico Zani.