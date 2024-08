Ricerca | malattie genetiche se aumenta età del padre più rischi per nascituro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 ago. (Adnkronos Salute) - Le 'nuove mutazioni' che causano numerosesono trasmesse prevalentemente per via paterna. Ilcol progredire dell'età poiché le cellule che danno origine agli spermatozoi (spermatogoni) e che contengono queste mutazioni si replicano nel corso di tutta la vita,ndo così progressivamente di numero. Inoltre le cellule portatrici del gene mutato possono presentare un 'vantaggio clonale', si replicano cioè di più di quelle sane rendendo di fatto maggiore ilo di trasmettere una malattia rara ai propri figli. Un nuovo meccanismo molecolare alla base di questo processo è stato identificato da uno studio congiunto dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e dell'Università di Oxford pubblicato sulla rivista scientifica The American Journal of Human Genetics.