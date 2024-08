Principe Hussein di Giordania dolcissimo anche in divisa con la piccola Iman

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ildie lassa Rajwa sono da poco diventati genitori della. Dopo un matrimonio fastoso, a cui hanno partecipato le teste coronate di tutto il mondo, avvenuto l’1 giugno 2023, e l’annuncio della dolce attesa, arrivato a quasi un anno di matrimonio, adesso, la coppia sta scoprendo le gioie della genitorialità. Una nuova vita che sembra avere già colpito il cuore del futuro Re hascemita, visto che, di recente, ha deciso di condividere una dolcissima dedica social proprio per l’amata figlioletta. Nel contenuto social, ildiha mostrato tutto il suo amore per la neo-arrivata e la felicità per lieto evento che l’ha visto recentemente protagonista.