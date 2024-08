Naufragio al largo di Palermo | un veliero affonda a causa di una tromba d’aria

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 19 agosto 2024)aldi, alle 4 del mattino dl 19 agosto. Undi 56 metri con 22 persone a bordo èto adel maltempo che si è abbattuto davanti alla costa del capoluogo siciliano. La tragedia avvenuta nel tratto di mare davanti a Porticello. L’imbarcazione era in rada a 300 metri dal porto: alle 4:05 di notte è stata sorpresa da una. Non lontano c’era un altroche è subito accorso in aiuto. Delle 22 persone che si trovavano a bordo dell’imbarcazione 15 sono i sopravvissuti al, tratti in salvo dalle motovedette della Guardia costiera e dai vigili del fuoco. Altre 7 persone sono disperse. Le ricerche dei soccorritori vanno avanti senza sosta. L’imbarcazione sarebbeta adi unache si è abbattuta sull’area antistante a Porticello.