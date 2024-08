Locarno77 il Pardo d’Oro va ad Akipl?ša di Saul? Bliuvait? | ecco tutti i titoli premiati

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024), ilva ad Akipl?ša (Toxic) di?, un ritratto vivido dell’adolescenza e del corpo femminile come campo di battaglia:Grazie a un programma di film ricco e articolato, la selezione ufficiale di Locarno Film Festival (qui il sito internet ufficiale) è riuscita a rappresentare tutte le declinazioni del grande cinema, da quello popolare a quello d’autore, da quello sperimentale a quello classico, in un’edizione che ha unito il successo al botteghino – con molte proiezioni sold out e lunghe file di spettatori per le strade – alla cura attenta dei programmi collaterali, da sempre una delle cifre stilistiche del Festival. Il Palmarès della 77ª edizione del Locarno Film Festival ha incoronato Akipl?ša (Toxic) di?, un ritratto incisivo delle schiaccianti aspettative imposte sulle giovani adolescenti.