LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Isasa in testa a 30 km dal traguardo gruppo a 1?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 Ormai solamente 10? separanoe ilmaglia rossa. 17.20 Meno di 25 chilometri alla conclusione. 17.17 Ripresi Ruiz e Matè. Ora ilha nel mirino, distante una trentina di secondi. 17.14 Adesso ilsi sta riportando su Ruiz e Maté, staccati di circa 20?, mentrepuò ancora contare su una cinquantina di secondi. 17.12 30 km al. 17.09 Ilrimane a 1? di distacco da, che prova a tenere il più possibile le redini della gara. 17.06 Intanto Xabierha preso il largo e comanda la corsa in solitaria quando mancano poco più di 35 km alla conclusione. 17.03 40 km al. 17.02 Ora la strada guarderà all’ingiù per tutto il resto dei chilometri da percorrere. Arrivo in volata che appare sempre più l’ipotesi più plausibile. 17.