La saggezza da padre zen di Michael Keaton

(Di lunedì 19 agosto 2024)gironzola per il ristorante, a caccia del tavolo più tranquillo, con la disinvolta sicurezza di un papà maturo. Si veste come tale: cappellino da baseball, polo, jeans, pratiche calzature da ginnastica. Dopotutto, è davvero une un nonno nato a Pittsburgh, residente nel Montana, amante della pesca a mosca e delle sneaker pratiche, un visitatore della grande città di New York, alla ricerca dell’angolo meno rumoroso del locale. Tuttavia, è anche, quello di Beetlejuice, Batman e Mister mamma e di circa un milione di altri blockbuster con incassi miliardari al botteghino, e un’autentica star del cinema. Esplora il bar senza fortuna, ma almeno torna con un bicchiere di tequila. Proviamo un tavolo che sembra andare bene. Poi la cameriera ce ne indica un altro sul retro e gli assicura che è il più silenzioso del ristorante. Finalmente ci accomodiamo.