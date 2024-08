La folla a Douchy per Delon ma è giallo sulle esequie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Alainaveva chiesto di essere sepolto nella sua tenuta immersa nella foresta di Loiret, e soprattutto non voleva funerali solenni. E così sarà, almeno in un primo momento. L’inumazione dell’attore francese scomparso domenica dovrebbe avvenire nei prossimi giorni, ma si sta valutando anche l’ipotesi di una cerimonia funebre estesa al pubblico, magari in una fase successiva, per permettere ai fan di porgere l’ultimo saluto al titano del cinema francese. Un omaggio che gli è stato già tributato in tutto il mondo. Sono rimasti invece in silenzio i suoi familiari, a partire dai tre figli, a cui spetterà la decisione finale sui modi e i tempi delle. Prima di ammalarsi gravemente,aveva annunciato pubblicamente la volontà di essere sepolto nella cappella della sua proprietà di. Insieme alle sue decine di cani.