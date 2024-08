Ius scholae Conte | Proveremo a spingere perché si compia questo grande gesto di civiltà

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ius, per il leader del M5S, Giuseppe, è arrivato il momento di approvare di proposta di legge per la sua introduzione. “In questi giorni, sull’onda dei trionfi azzurri alle Olimpiadi di Parigi e delle becere polemiche razziste che ne sono seguite – scrive al Corriere-, si è riacceso il dibattito sull’acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che vivono nel nostro Paese. In realtà, sono anni che se ne parlaci sono tante ragazze e tanti ragazzi che sono nati e cresciuti in Italia o che comunque vivono qui da anni, parlano italiano, si sentono italiani a tutti gli effetti, ma non hanno i nostri stessi dirittiil nostro ordinamento giuridico li considera «stranieri». La politica ha il dovere di affrontare questa questione responsabilmente, tenendo a bada reazioni emotive o pregiudiziali ideologiche. Riassumiamo lo «stato dell’arte»”.