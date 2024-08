Il nazismo era del tutto evitabile Il j’accuse di Heinrich Mann

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Era il fatidico 1933, l’anno del definitivo avvento al potere di Adolf Hitler e del suo partito, eera già pronto a dire una verità bruciante per il popolo tedesco, per la sua classe intellettuale, per il suo ceto politico, e in fondo anche per sé stesso: "Il Paese per la cui cultura e civiltà tutti abbiamo lavorato, il Paese il cui patrimonio spirituale ho cercato di arricchire con tutte le mie forze, è stato degradato, imbarbarito e ridotto in una condizione che nessuna sconfitta esterna, e nemmeno la frammentazione interna, avrebbe mai potuto provocare. Uomini senza scienza né coscienza lo hanno consegnato all’universale disprezzo". La sconvolgente avventura delera appena all’inizio, ma il maggiore dei fratelligià prefigurava il disastro a venire: una nuova guerra in Europa, l’attacco fatale all’U, l’ignominia per il suo Paese. Sbagliava solo i tempi.