Grok-2 e le immagini AI senza limiti etici

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non è soltanto una questione di etica, ma anche di norme. Almeno se guardiamo ai confini dell’Unione Europea. Elon Musk – lo abbiamo specificato a più riprese – ha un rapporto piuttosto controverso con l’intelligenza artificiale. Ricordiamo, ad esempio, che è stato tra i fondatori di OpenAI, salvo poi entrare in rotta di collisione con il board. Da quel momento in poi, ha persino attraversato una fase da paladino dell’etica connessa all’intelligenza artificiale, promuovendo iniziative e tavoli tecnici per cercare di arginare la deriva dell’AI generativa e i suoi rischi per il genere umano. Ma è stata una fase che è durata pochissimo: X stava già promuovendo un proprio strumento di intelligenza artificiale, xAI, che ha dato vita in poco tempo prima ae, da qualche giorno, anche a-2 nella sua versione beta.