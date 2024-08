Dobbiamo dirvi una cosa Gabriela e Giuseppe di Temptation Island la bellissima notizia svelata in queste ore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) “una”. La coppia didà una gande! Poco fa i due ex protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia hanno fatto un importante annuncio al pubblico. E non poteva essercimigliore per tanti telespettatori, che avevano fatto il tifo per questa storia d’amore e che adesso viene finalmente ripagato nel modo migliore. Ma vediamoè successo.riserva sempre sorprese. L’annuncio delle nozze dei due ex concorrenti arriva infatti a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione del viaggio dei sentimenti. Si vocifera che la trasmissione prenderà il via martedì 10 settembre 2024 su Canale 5. Se così fosse, le registrazioni dovrebbero cominciare durante le ultime settimane di agosto. Al momento non si conoscono i nomi dei nuovi fidanzati e delle nuove fidanzate.