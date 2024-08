Corea del Nord condanna le manovre Usa-Sud Corea | ‘Una prova di invasione

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'odierna esercitazione militare congiunta tradel Sud e Stati Uniti, denominata Ulchi Freedom Shield (UFS), rappresenta un evento di notevole rilevanza geopolitica e militare nel contesto dell'Asia orientale. Questo addestramento, che si svolge annualmente, è stato avviato in un clima di crescente tensione dovuta alle minacce militari provenienti dalladel. La portata e le implicazioni di questa manovra, che si estenderà per 11 giorni fino al 29 agosto, riflettono l'intensificarsi della preparazione difensiva degli alleati in risposta all'attività bellica di Pyongyang.L'escalation delle tensioniIl contesto in cui si inserisce l'esercitazione UFS è caratterizzato da una serie di fattori destabilizzanti.