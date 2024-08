Com’è nato il caso politico della presunta indagine su Arianna Meloni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 agosto 2024) «Abbiamo avuto segnali importanti che dopo Ferragosto sarebbe arrivato un avviso di garanzia ad. Arriverà? Non dipende da me». Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, risponde così al CorriereSera sulla storia pubblicata dal quotidiano riguardante la sorellapremier Giorgia. Il reato ipotizzato nei confronti disarebbe traffico di influenze illecite per il suo attivismo nelle nomine governative e nelle aziende di Stato. Il Giornale lo ha definito un «complotto ordito dall’asse politica-giornali di sinistra-procure» contro la sorella di. Nei retroscena dei giornali di oggi, la presidente del Consiglio parla di un «disegno» per colpire lei attraverso la sorella.