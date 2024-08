Cisterna interrata nell’ex asilo servono 17mila euro per dismetterla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sarà necessaria una spesa di ben 17.234per provvedere alla dismissione della, contenente idrocarburi, che si trova all’interno dell’exCarancini (nella foto), nel quartiere di Castelnuovo a Recanati, dove sono in corso i lavori per la sua trasformazione a centro polivalente culturale, sociale ed educativo. Sarà la ditta Rpa Group Srl ad occuparsi e provvederà anche alla bonifica dell’area. L’intervento rientra nel progetto più ampio di miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale dell’antico Rione Castelnuovo per il quale è stata prevista una spesa complessiva di 656.050di cui 616.524 finanziati dall’Unionepea con il Pnrr e i restanti 39.524 finanziati con fondi comunali.