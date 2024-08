Cina | registra crescita del 1299% di visitatori stranieri a gen-lug

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pechino, 19 ago – (Xinhua) – Il numero diine’ aumentato del 129,9% su base annua raggiungendo i 17,25 milioni nei primi sette mesi di quest’anno, grazie a una serie di misure che agevolano l’ingresso degli, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale per l’immigrazione (NIA). Si stima che iabbiano incrementato i consumi per oltre 100 miliardi di yuan (circa 14 miliardi di dollari) in totale, con un volume di consumo medio giornaliero pro capite di quasi 3.500 yuan, ha dichiarato Liu Haitao, vice direttore della NIA, durante una conferenza stampa. Durante il periodo, sono stati rilasciati 846.000 visti portuali a cittadiniche hanno urgenza di entrare inma non hanno tempo sufficiente per richiedere il visto presso le ambasciate o i consolati cinesi all’estero, ha dichiarato Liu.