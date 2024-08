Buona la prima per la Juve di Motta 3-0 al Como

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - Lantus di Thiagonon stecca e diverte contro il neo promosso. All'Allianz Stadium finisce 3-0 grazie alla rete all'esordio assoluto del classe 2004 Mbangula, scelto a sorpresa tra i titolari, e ai sigilli di Weah (uscito poi per infortunio) e Cambiaso. Poi anche i due pali colpiti da Vlahovic, a cui viene annullato inoltre il possibile tris per un fuorigioco di Cambiaso ravvisato dal Var. Buon esordio quindi per il tecnico ex Bologna, mentre laal ritorno in Serie A dei biancoblu di Cesc Fabregas è già da dimenticare. La formazione ospite parte con coraggio ed intraprendenza, tenendo tanto il possesso palla nei primi venti minuti di gioco, ma senza trovare il varco per preoccupare Di Gregorio.