Baronissi oggi il via alle domande per il Soggiorno vacanza Over 65 a Pioppi

(Di lunedì 19 agosto 2024), 15-22 settembre 2024 L’Amministrazione comunale diha pianificato un sornodedicato ai cittadini65, che si terrà a(SA) dal 15 al 22 settembre 2024. Una settimana di relax per scoprire le bellezze del Cilento L’iniziativa coinvolgerà 50 residenti, offrendo loro un’opportunità di relax, svago e scoperta delle bellezze del Cilento. Il sorno prevede una settimana di pensione completa presso un hotel a 4 stelle, con servizi inclusi come il trasporto in pullman Gran Turismo, il servizio spiaggia, e due escursioni giornaliere a Castellabate e Acciaroli, oltre a una visita guidata a Palazzo Vinciprova e ai suoi musei.