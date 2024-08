Atalanta inizia una nuova stagione | a Lecce per partire con il piede giusto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il 18 maggio scorso sul campo dell’conquistava una vittoria per 0-2 che sanciva la qualificazione in Champions League aritmetica oltre ogni ragionevole dubbio e faceva da antipasto all’abbuffata di Dublino quattro giorni dopo. Insomma, una tappa non certo banale dello storico 2023/24 nerazzurro. Ha un che di significativo che la prima della2024/25 sia ancora una volta al Via del Mare. I nerazzurri scendono in campo oggi (lunedì 19 agosto) alle 18.30 alla caccia dei primi tre punti stagionali, perre con ile trovare ulteriore fiducia, quella che è tornata a Varsavia dopo qualche sconfitta un po’ troppo dura nelle amichevoli estive, che, comunque, proprio per la loro natura lasciano il tempo che trovano. Ora si fa sul serio, non è più calcio d’agosto: o meglio, lo è ancora nella teoria ma non nella pratica.