Adani | Nessuno forte come l’Inter Contro il Genoa non male!

(Di lunedì 19 agosto 2024) Leleè tornato su-Inter, primissima gara d’esordio in Serie A. L’ex calciatore ha detto la sua sulla grado di preparazione degli uomini di Simone Inzaghi, confrontandolo anche a quello delle altre squadre. CONSAPEVOLEZZA – Lele, ospite della trasmissione di Rai 2 “La Domenica Sportiva”, ha commentato l’atteggiamento fisico e mentale delnella prima sfida di campionatoil. Così l’ex calciatore in merito: «I tre attaccanti insieme una soluzione? Secondo me quasi mai dall’inizio. Dico questo per la mentalità dell’allenatore e per le caratteristiche dei giocatori.è la squadra piùe più consapevole. Stavolta secondo mepuò accostarsi alper forza e consapevolezza. Consapevolezza che ha implementato con due acquisti di un’altra categoria, sia Taremi che Zielinski».